Demet Evgar: Çocuklar uyuduktan sonra başlamalı!

'Kader mahkumu' sözünü önceleri arabesk bulduğunu ancak diziye başladıktan sonra fikrinin değiştiğini anlatan Evgar “Dizi biter bitmez saçlarımı kestirdim, böyle hapishaneden çıkma durumunu yaşatmak istedim kendime. Bu işe başlamadan önce o kader mahkumu sözü bana arabesk gelirdi ama yanılmışım. Pamuk ipliğine bağlı hayatları ve her gün orada olan insanları andık ve onlara dualar gönderdik. Allah, kaderin orada tuttuğu herkese sabırlar versin. Biz haftanın beş günü oradaydık, psikolojik ağırlığı olan bir işti. Sürekli orada olmak, gökyüzünü görememek zor ” diye konuştu.

Rolünü canlandırırken psikolojik destek almadığını ve şiddeti anlatmak için dizide şiddetin olduğunu ifade eden oyuncu “Destek almadım ama oyunculuk zaten genel olarak, aklını sağlam tutman gereken bir iş. Türkiye’de normalde günde 8 saat çalışabileceğin bir işte 12-16 saat boyunca 90 dakikadan fazla iş yapmak zor. Şiddete karşı bir iş yaptığınızda şiddeti göstermeniz lazım, bizim işimiz ve pek çok iş akşam 20:00’de başlayacak bir iş değil, çocuklar uyuduktan sonra başlamalı. Umarım o PT1 ve PT2’ye dönüş yapılır. Bunu da görüyorum ve üzülüyorum bu biraz da ailelerin insiyatifinde olmalı” sözlerini kullandı.

Mutfakla arasının iyi olduğunu, Arnavut göçmeni olduğu için iyi börek açtığını da sözlerine ekleyen Evgar, yaz ayını köyde geçirmeyi planladığını anlatıp cümlelerini şöyle sürdürdü: “Ege'li olduğum için zeytinyağlı benim vazgeçilmezimdir. Damak tadım iyidir. Arkadaşlarım geldiklerinde hep Arnavut böreği ister benden, güzel börek açarım." Demet Evgar: Çocuklar uyuduktan sonra ekranda olmalıyız