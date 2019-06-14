14 Haziran 2019 Cuma 09:03 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 09:21
Demet akbağ'ın gözyaşlarına boğulduğu an
Geçen aylarda eşi Zafer Çika’yı bir trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ, katıldığı Quality Ödül Töreni’nde gözyaşlarını tutamadı.
Gazeteci Salih Keçeci’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Quality Of Magazine Dergisi tarafından düzenlenen gecede Akbağ, “Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü aldı. Oyuncu, finalde kendisine mikrofon uzatılınca Sezen Aksu’nun ‘Sorma’ adlı şarkısını seslendirdi. Eserin sonunda gözyaşlarına hâkim olamayan Akbağ, mikrofonu bıraktı. Oyuncuyu yanında bulunan arkadaşları sakinleştirdi.