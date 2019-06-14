Demet akbağ'ın gözyaşlarına boğulduğu an

Gazeteci Salih Keçeci’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Quality Of Magazine Dergisi tarafından düzenlenen gecede Akbağ, “Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü aldı. Oyuncu, finalde kendisine mikrofon uzatılınca Sezen Aksu’nun ‘Sorma’ adlı şarkısını seslendirdi. Eserin sonunda gözyaşlarına hâkim olamayan Akbağ, mikrofonu bıraktı. Oyuncuyu yanında bulunan arkadaşları sakinleştirdi.