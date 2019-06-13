Katıldığı ödül töreninde Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü alan Demet Akbağ, tören öncesi gazetecilerle sohbet etti. Gecenin sonunda şarkılara eşlik eden Demet Akbağ, mikrofon kendisine uzatılınca Zeki Müren'in 'Sorma' şarkısını söyledi. 3 ay önce eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ, gözyaşlarını tutamadı.