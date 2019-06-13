13 Haziran 2019 Perşembe 12:17 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:17
Demet Akbağ gözyaşlarını tutamadı!
Demet Akbağ dün akşam katıldığı ödül töreninde duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncu Akbağ'ın gözyaşları geceye damgasını vurdu
Katıldığı ödül töreninde Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü alan Demet Akbağ, tören öncesi gazetecilerle sohbet etti. Gecenin sonunda şarkılara eşlik eden Demet Akbağ, mikrofon kendisine uzatılınca Zeki Müren'in 'Sorma' şarkısını söyledi. 3 ay önce eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ, gözyaşlarını tutamadı.