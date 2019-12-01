Demet Akalın'ın sosyal medyayı trolledi! Olay yorum... 'İnşallah peruktur'

Ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Akalın, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı sarı saçlı fotoğrafıyla gündeme oturdu. Akalın’ın fotoğrafına kısa süre içerisinde yüzlerce yorum yapıldı.

Bazı kullanıcılar fotoğrafın altına: “İnşallah peruktur” , “Abla sakın o saçlara kıydım deme” , “Abla nolur peruk de” gibi yorumlarda bulundu.

Demet Akalın tüm bu yorumlara paylaştığı videoyla: “Aaa niye sevmediniz” yanıtını verdi.

GÜLŞEN’E BENZETİLDİ

Demet Akalın’ın sarışın hali ünlü sanatçı Gülşen’e benzetildi. Bazı hayranları videonun altına “Gülşen, Demet Akalın’ın hesabını ele geçirmiş” yorumunda bulundu.

PERUK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Demet Akalın en son yaptığı paylaşımla imaj değişikliğine gitmediğini 'Sarı peruk sevilmedi' cümleleriyle duyurdu.