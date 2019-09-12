Demet Akalın'ın Hadise'yle ilgili sözleri olay olmuştu! Açıklama yaptı

Önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülenen Akalın'a, Hadise'nin "Mekanın sahibi geri geldi" paylaşımı soruldu.Takvim'in haberine göre; Akalın, "Her yerin sahibi o olsun. Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok" dedi. Bu sözleriyle magazin gündemine oturan Akalın'dan yeni açıklama geldi.

ESPRİ YAPMIŞ

Demet Akalın, konuyla ilgili Instagram'da yapılan bir haberi altına şu sözleri not düştü: