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  3. Demet Akalın'ın Hadise'yle ilgili sözleri olay olmuştu! Açıklama yaptı

Demet Akalın'ın Hadise'yle ilgili sözleri olay olmuştu! Açıklama yaptı

Demet Akalın'ın Hadise'yle ilgili sözleri olay olmuştu! Açıklama yaptı

Demet Akalın, Harbiye konseri için 'Mekanın sahibi döndü' açıklamasını yapan Hadise için, "Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor" demişti. Akalın'dan o sözler için açıklama geldi.

Önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülenen Akalın'a, Hadise'nin  "Mekanın sahibi geri geldi" paylaşımı soruldu.Takvim'in haberine göre; Akalın, "Her yerin sahibi o olsun. Sonuçta yalnız uyuyor, koca yok" dedi. Bu sözleriyle magazin gündemine oturan Akalın'dan yeni açıklama geldi.

ESPRİ YAPMIŞ

Demet Akalın, konuyla ilgili Instagram'da yapılan bir haberi altına şu sözleri not düştü: 

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