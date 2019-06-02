  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Haziran 2019 Pazar 17:14 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 17:14

Demet Akalın'dan şok sözler! Sinan Akçıl'a yaz o alır!

Demet Akalın'dan şok sözler! Sinan Akçıl'a yaz o alır!

Demet Akalın'dan Sinan Akçıl'a şok gönderme... Ünlü şarkıcı Demet Akalın bugün fotoğrafının altında takipçi satmaya çalışan bir kullanıcıya 'Sinan Akçıl'a yaz o alır! Bizim takipçi satışıyla işimiz olmaz' dedi.

Demet Akalın'ın bugün hedefinde Sinan Akçıl vardı. Sivri dilli şarkıcı Demet Akalın, Sinan Akçıl'ın sahte takipçi aldığını ima etti.

Başka bir takipçisinin Sinan Akçıl hakkında söylediği sözler için Demet Akalın'a 'Vuuuh magazine konu çıkardın' yorumuna ise 'Kendisi bana bugün sallamış! Hayır o şarkıyla bir de utanmıyor da kafa tutmaya, komik çocuk! Hande Yenerle barışmak bu kadar rahatsız etmemeli insanları' cevabını verdi.

Bayram Namazı Ne Zaman, Saat Kaçta Kılınacak?

<p>İsrail polisi, Kudüs gününe denk geldiği bahanesiyle son 30 yıldır ilk defa ramazanın son günleri

Mescid-i Aksa’ya İsrail Müdahalesi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

Muğla'da okul duvarında tarihi yazıt bulundu

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.