Demet Akalın'dan şok sözler! Sinan Akçıl'a yaz o alır!

Demet Akalın'ın bugün hedefinde Sinan Akçıl vardı. Sivri dilli şarkıcı Demet Akalın, Sinan Akçıl'ın sahte takipçi aldığını ima etti.

Başka bir takipçisinin Sinan Akçıl hakkında söylediği sözler için Demet Akalın'a 'Vuuuh magazine konu çıkardın' yorumuna ise 'Kendisi bana bugün sallamış! Hayır o şarkıyla bir de utanmıyor da kafa tutmaya, komik çocuk! Hande Yenerle barışmak bu kadar rahatsız etmemeli insanları' cevabını verdi.



