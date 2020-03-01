Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na sert tepki: Kimseye vicdan takamıyoruz

Türkiye şehitlerinin acısının yasını tutarken Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle olan eğlenceli görüntüleri tepki çekti. Demet Akalın “Sizin Paris gezileriniz ya da aşk hayatınız keşfete düşüyor! Azıcık el insaf ya!” dedi.

İdlib’de verdiğimiz 34 şehit herkesin yüreğini yakmış, ünlüler de acılarını sosyal medyadan dile getirdi. Şeyma Subaşı’nın tatil paylaşımları ve sevgilisiyle olan keyifli görüntüleri ise takipçilerini ayağa kaldırdı. Fenomene en ağır tepki şarkıcı Demet Akalın’dan geldi. Akalın, Subaşı’na şu sözlerle ateş püskürdü: “Biz evde yemek yemeye utanırken, gezerken paylaşım yapanlar var... Bugün ki konserimizi iptal ettik demeye bile elim varmadı. İnsanın aklına gelmiyor bunu çok büyük meziyetmiş gibi yazmak bile istemedim. Ne acayip bir dünya hakikaten ya birilerinde ya kalp yok ya da Mehmetçiğin adını çocukken bile duymadılar. Kimseye zorla vicdan takamıyorsun ama biraz saygı. Sizin Paris gezileriniz ya da aşk hayatınız istemsiz keşfete düşüyor! Azıcık el insaf ya! Azıcık.” dedi.