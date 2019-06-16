Demet Akalın'dan şaşırtan mesaj: Ünlüyüz diye mi kazıklıyorsunuz

Çeşme'de Okan Kurt ve kızı Hira ile tatil yapan Demet Akalın, kahvaltı yapmak için gittiği mekanda gelen hesapla çılgına döndü. Sosyal medya hesabından gelen hesaba isyan eden Akalın, "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz anlamadım!" ifadelerini kullandı.





Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Akalın, bu kez de gelen hesaba isyan etti. Yaptığı paylaşımda imla hataları da dikkatlerden kaçmadı.