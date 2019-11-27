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  3. Demet Akalın'dan Masterchef çıkışı! 'O Kıvanç gitmeden dönmem programa'

Demet Akalın'dan Masterchef çıkışı! 'O Kıvanç gitmeden dönmem programa'

Demet Akalın'dan Masterchef çıkışı! 'O Kıvanç gitmeden dönmem programa'

Masterchef Türkiye yarışmasında geçtiğimiz hafta favori isimlerden biri olan Suna elenmişti. Bu elemeye sitem eden Demet Akalın'dan yeni bir çıkış geldi.

Finale gitmesi kesin gözüyle bakılan Suna Aydın, geçen hafta yarışmaya veda etti. Ancak Suna, yarışmadan ayrılasa da takımdan kopamadı. Pek çok kişinin kendisine destek verdiği ve dönmesini istediği Suna, yarışmanın bu hafta yayınlanan bölümü için ekiple birlikle Gaziantep'e gitti.

'ELENDİKTEN SONRA YİNE DE...'

Mastercef ekibinin davetiyle Gaziantep'e giden Suna, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı. Ünlü yarışmacı şu sözleri paylaştı: "Elendikten sonra yine de beni Antep'e götüren güzel aile Acun Medya ve Masterchef Türkiye ekibi sonsuz teşekkür ederim... İyi ki sizleri tanıyıp çalışma imkanı buldum" dedi.

'O KIVANÇ GİTMEDEN DÖNMEM'

Bu paylaşımın ardından Suna'nın sıkı fanlarından olan Demet Akalın'dan, jet hızıyla bir yorum geldi. Akalın, "O kıvanç gitmeden dönmem programa" sözleriyle dikkat çekti. Şarkıcının yorumuna yüzlerce beğeni geldi.


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