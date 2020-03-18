Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,457
  • 7,0596
  • 313.959
  • 86021.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Akalın'dan koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılar için anlamlı hareket!

Demet Akalın'dan koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılar için anlamlı hareket!

Demet Akalın'dan koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılar için anlamlı hareket!

Şarkıcı Demet Akalın, koronavirüsle mücadele eden sağlık emekçileri için anlamlı bir harekette bulundu. Akalın, "Virüs bitince hepinize konser vereceğim..." dedi.

Demet Akalın, Coronavirüs'e karşı "Evde kal Türkiyem" mesajını paylaştı. Şarkıcı, canını dişine takan sağlık çalışanlarına da şu açıklamayı yaptı: "Virüs bitince tüm sağlıkçılara Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vereceğim."

Daha önce de yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Akalın'ın bu hareketi bir kez daha gönülleri fethetti.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran 18 Mart paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran 18 Mart paylaşımı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Mehmetçiğin 18 Mart 1915'te batırdığı ilk gemi Bouvet'nin hikayesi

Dünya tarihine damga vuran olaylar