Demet Akalın'dan koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılar için anlamlı hareket!

Demet Akalın, Coronavirüs'e karşı "Evde kal Türkiyem" mesajını paylaştı. Şarkıcı, canını dişine takan sağlık çalışanlarına da şu açıklamayı yaptı: "Virüs bitince tüm sağlıkçılara Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vereceğim."

Daha önce de yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Akalın'ın bu hareketi bir kez daha gönülleri fethetti.