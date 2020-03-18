Demet Akalın'dan koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılar için anlamlı hareket!
Şarkıcı Demet Akalın, koronavirüsle mücadele eden sağlık emekçileri için anlamlı bir harekette bulundu. Akalın, "Virüs bitince hepinize konser vereceğim..." dedi.
Demet Akalın, Coronavirüs'e karşı "Evde kal Türkiyem" mesajını paylaştı. Şarkıcı, canını dişine takan sağlık çalışanlarına da şu açıklamayı yaptı: "Virüs bitince tüm sağlıkçılara Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vereceğim."
Daha önce de yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Akalın'ın bu hareketi bir kez daha gönülleri fethetti.