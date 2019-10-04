Demet Akalın'dan Hadise'ye şok sözler! 'Kocası da yok milyoncukları da!'

Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Demet Akalın, Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştığının hatırlatılması üzerine şok açıklamalarda bulundu.

'KOCASI DA YOK, MİLYONCUKLARI DA'

Akalın, "Hadise'yi bir uyarın yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da yok." diyerek meslektaşını kızdıracak sözler sarf etti. Hadise'nin bu sözlere yorumu ise merak konusu oldu.