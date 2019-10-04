Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7024
  • 6,2657
  • 276.191
  • 103314
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Akalın'dan Hadise'ye şok sözler! 'Kocası da yok milyoncukları da!'

Demet Akalın'dan Hadise'ye şok sözler! 'Kocası da yok milyoncukları da!'

Demet Akalın'dan Hadise'ye şok sözler! 'Kocası da yok milyoncukları da!'

Ünlü popçu Demet Akalın, dün gece eşi Okan Kurt ile gittiği bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Demet Akalın, Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştığının hatırlatılması üzerine şok açıklamalarda bulundu. 

'KOCASI DA YOK, MİLYONCUKLARI DA'

Akalın, "Hadise'yi bir uyarın yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da yok." diyerek meslektaşını kızdıracak sözler sarf etti. Hadise'nin bu sözlere yorumu ise merak konusu oldu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet'ten kavga çıkaracak açıklamalar! 'Kocası da yok milyoncukları da!'
Ozan Doğulu ve Hera Aslan kural bozdu
Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Can Yaman İspanya yolcusu
Görenler tanıyamadı! Buse Varol'un inanılmaz değişimi...
<p>Bursa Tirilye Mahallesi´nde İsmail Öztan´ın bahçesinde beslediği tavuklardan birinin yumurtasının

Yumurtanın İçinden Yumurta Çıktı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Japonların en ilginç icatları

Afrin sınırındaki askeri birliklere 21 tırlık sevkiyat