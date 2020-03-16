Demet Akalın'dan çağrı: Hayatı durdurun!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, koronavirüs tehlikelisine dikkat çekmek için sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulundu.
Sağlık Bakanı tarafından ülkemizdeki koronavirüs vakası sayısının 18’e çıktığının açıklanmasının ardından pek çok isim sosyal medya hesabından konunun ne kadar önemli olduğuna dair paylaşımlarda bulunuyor. Bu isimlerden en dikkat çekenlerden biri de şarkıcı Demet Akalın oldu.
'HAYATI DURDURUN'
Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda İtalyan doktorların çağrısını paylaşan ve yetkililere seslenen Akalın, ‘Hayatı Durdurun’ dedi.