Demet Akalın'dan çağrı: Hayatı durdurun!

Sağlık Bakanı tarafından ülkemizdeki koronavirüs vakası sayısının 18’e çıktığının açıklanmasının ardından pek çok isim sosyal medya hesabından konunun ne kadar önemli olduğuna dair paylaşımlarda bulunuyor. Bu isimlerden en dikkat çekenlerden biri de şarkıcı Demet Akalın oldu.

'HAYATI DURDURUN'

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda İtalyan doktorların çağrısını paylaşan ve yetkililere seslenen Akalın, ‘Hayatı Durdurun’ dedi.