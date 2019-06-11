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11 Haziran 2019 Salı 11:57 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 11:57

Demet Akalın siyasete gireceğini açıkladı

Demet Akalın siyasete gireceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir röportajında siyasete girmeyi düşündüğünü açıkladı. Akalın kadına, çocuklara ve hayvanlara uygulanan şiddet nedeniyle bu kararı verdiğini ifade etti.

Pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın, müzik yazarı Kaan Ölker'e yaptığı açıklamalarla hayranlarını şaşırttı.

Ünlü şarkıcı, "Kadına, çocuklara ve hayvanlara uygulanan şiddet nedeniyle siyasete girmeyi düşünüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE BİR TEK DÜNYA STARI VAR"

Demet Akalın, "Türkiye'de bir tek dünya starı var o da Tarkan. Geri kalanı Orta Doğu'da ünlü olabilir, o kadar" diyerek ilginç bir çıkışa imza attı.

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