Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz!

Aydın, olayla ilgili suçu meslektaşı Demet Akalın'a yıkarak "Bana bunu sanat dünyasından birisi yaptı. Demet Akalın'dan şüpheleniyorum" dedi.

İşte bu suçlamaya Akalın'dan sert bir karşılık geldi: "Hayatım boyunca tıklama, hack'leme işleriyle uğraşmadım. Bence etrafına dikkat et. Ne dilimde oldun, ne aklımda. Ölseniz benden bileceksiniz. En iyi yakının, en iyi düşmanındır; bu da benden sana hayat tavsiyesi."

(SABAH)