Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz!
Popçu Aynur Aydın'ın yeni single'ı öncesi promosyon için kendi sosyal medya hesabını hack'letmesini bir gazete manşete taşımıştı. Demet Akalın, Aynur Aydın’ın ithamlarına sinirlenip sert bir yanıt verdi.
Aydın, olayla ilgili suçu meslektaşı Demet Akalın'a yıkarak "Bana bunu sanat dünyasından birisi yaptı. Demet Akalın'dan şüpheleniyorum" dedi.
İşte bu suçlamaya Akalın'dan sert bir karşılık geldi: "Hayatım boyunca tıklama, hack'leme işleriyle uğraşmadım. Bence etrafına dikkat et. Ne dilimde oldun, ne aklımda. Ölseniz benden bileceksiniz. En iyi yakının, en iyi düşmanındır; bu da benden sana hayat tavsiyesi."
(SABAH)