Demet Akalın Okan Kurt'a 'geri zekalı' dedi, sosyal medyada eleştiri yağdı!

Demet Akalın'ın Instagram hesabının hikaye bölümünde Okan Kurt ile ilglii paylaştığı paylaşım olay oldu.

Ünlü popçu, Okan Kurt'a "İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar! Temizle orayı çabuk! Elinle güzelce temizle" diye bağırdığı anları takipçileriyle paylaştı. Akalın'ın bu paylaşımı sosyal medyayı salladı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Demet Akalın'a sosyal medyada eleştiri yağdı. Videoyu izleyenler, "Bir insan eşe, sevgiliye, evladının babasına nasıl böyle hitap edebilir ve üstüne de bunu milyonlarca insanla paylaşır inanılmaz" şeklinde yorumlarda bulundu.