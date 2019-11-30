Demet Akalın 'O gitmeden dönmem programa' demişti... MasterChef'te sürpriz ayrılık!

MasterChef’te sürpriz ayrılık! Tv8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde eleme oyunu oynandı. Eleme potasında Kıvanç, Batuhan, Güzide ve Batuhan yer alıyordu. Yarışmacılar arasında heyecan dolu dakikalar yaşandı.

Somer Şef’in tabağını en yakın tabağı yapan Batuhan oldu ve eleme potasından çıktı. Eleme potasından çıkan ikinci isim Güzide oldu ve finale Rıfat’la Kıvanç kaldı. Kıvanç elenen isim oldu ve MasterChef’e veda etti. Yarışmada duygusal anlar yaşandı. Rıfat elendiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

DEMET AKALIN 'O KIVANÇ GİTMEDEN DÖNMEM PROGRAMA' DEMİŞTİ

Geçen hafta oynana eleme oyununda Suna’nın elenmesinden sonra Demet Akalın yarışmacıya büyük destek olmuştu. Suna’nın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Akalın “O kıvanç gitmeden dönmem programa” cümlelerine yer vermişti.