Demet Akalın, milli maç sonrasında yaptığı paylaşımla tepki çekti

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan karşısında başarılı bir performans sergilemesine rağmen maçı beşinci sette kaybeden voleybol milli takımımız maçtan sonra birçok sporseverin takdirini kazandı. Demet Akalın ise maç sonrası Giovanni Guidetti hakkında, Twitter hesabı üzerinden attığı tweetle her kesimden tepki topladı. Akalın, "Koçumuz niye Türk değil, kaybetmezdik" mesajını paylaşmasıyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

GIOVANNI GUIDETTI'YE TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ

Türk sporseverler Demet Akalın'a tepki göstermek için Twitter'da, "Türkiye'ye Demet Akalın'dan daha fazla hizmetleri bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye teşekkürü borç biliriz" yorumuyla Giovanni Guidetti'nin videosunu paylaştı.