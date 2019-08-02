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  3. Demet Akalın, konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Demet Akalın, konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Demet Akalın, konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Demet Akalın, İstanbul Harbiye Açıkhava konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıkladı.

Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın organizasyonunu Poll Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği “Turkcell Yıldızlı Geceler” konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava sahnesindeydi. Saatler öncesinden Açıkhava sahnesine akın eden binlerce binlerce hayranına müzik ziyafeti çeken Demet Akalın “Bir Demet Show ” olarak adlandırdığı konserini izlemeye gelenlerden tam not aldı.

Harbiye Açıkhava konseri için satılan tüm biletler tükenirken, Akalın ise konserden elde ettiği tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Konser sonrasında ise vakıf yönetimi tarafından Demet Akalın'a teşekkür plaketi verildi.

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