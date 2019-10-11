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  3. Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Ünlü popçu Demet Akalın, yarın akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserin gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı.

Demet Akalın, haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Yarınki Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü görevde en başa yazın beni... Devletimizin, askerimizin her daim yanındayım... Yüce Rabbim'den tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri..."

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