Demet Akalın: Kimse bana acıdan bahsetmesin

Ünlü şarkıcı Demet Akalın 1992 yılında 20. yaş gününü kutlarken basına talihsiz bir kaza gelmişti. Mumların patlattığı balonlar Demet Akalan’ın yüzünde ve kollarında yanığa neden olmuştu. Demet Akalın zor günlerde çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına ‘Kimse bana acıdan bahsetmesin yanık çok fenaydı’ notunu düştü.

Demet Akalın bir takipçisinin ‘Bunun sayesinde estetik yaptırdın daha ne istiyorsun ablacım’ yorumuna ‘1 ay kabukları bağırta bağırta cımbızla temizlediler iz kalmasın diye. Estetik yok canım kollarımda iz kaldı’ cevabını verdi.