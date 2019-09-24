Demet Akalın, İbrahim Erkal'ın vasiyetini duyunca gözyaşlarını tutamadı

Demet Akalın, önceki gün Tarkan'ın konserini izlemek için Harbiye'deydi. Muhabirlerin sorularına yanıt veren Akalın'a, İbrahim Erkal'ın vasiyetinden bahsedildi. Erkal'ın eşi geçtiğimiz günlerde Asiye Acar'a verdiği özel röportajında Erkal'ın vasiyetini açıkladı ve "Şarkılarımı Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Demet Akalın okuyabilir" yazdığı belirtildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bunu duyan Demet Akalın, konserde duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Demet Akalın, "Hadi ya ay çok kötü oldum şimdi. Ben İbrahim Erkal'ı acayip severim" diyebildi. Ayrıca bugün 2. Sayfa programına bir mesaj gönderen Akalın, "Şarkıyı gönderin hemen okumak istiyorum" dedi.