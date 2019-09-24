Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6837
  • 6,2488
  • 277.965
  • 101573
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Akalın, İbrahim Erkal'ın vasiyetini duyunca gözyaşlarını tutamadı

Demet Akalın, İbrahim Erkal'ın vasiyetini duyunca gözyaşlarını tutamadı

Demet Akalın, İbrahim Erkal'ın vasiyetini duyunca gözyaşlarını tutamadı

2 yıl önce hayatını kaybeden usta sanatçı İbrahim Erkal'ın, vasiyetinde "Şarkılarımı Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Demet Akalın okuyabilir" dediği ortaya çıktı. Bunu duyan Demet Akalın ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Demet Akalın, önceki gün Tarkan'ın konserini izlemek için Harbiye'deydi. Muhabirlerin sorularına yanıt veren Akalın'a, İbrahim Erkal'ın vasiyetinden bahsedildi. Erkal'ın eşi geçtiğimiz günlerde Asiye Acar'a verdiği özel röportajında Erkal'ın vasiyetini açıkladı ve "Şarkılarımı Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Demet Akalın okuyabilir" yazdığı belirtildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bunu duyan Demet Akalın, konserde duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Demet Akalın, "Hadi ya ay çok kötü oldum şimdi. Ben İbrahim Erkal'ı acayip severim" diyebildi. Ayrıca bugün 2. Sayfa programına bir mesaj gönderen Akalın, "Şarkıyı gönderin hemen okumak istiyorum" dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Billur Kalkavan'dan şoke eden mesaj itirafı!
Demet Akalın o vasiyeti duyunca gözyaşlarını tutamadı
Kemal Doğulu hayatının şokunu yaşadı!
'Öyle bir kardeşim yok' demişti... Gerçek ortaya çıktı!
Boşanma sonrası ilk görüntü
<p>Artvin´de bulunan Arhavi, Karadeniz şehirlerini Batum´a ve Artvin´e bağlayan yolun üzerinde bulun

Laz Kültürünün Yoğun Olarak Hissedildiği Yer: Arhavi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çukur'a damga vuran Neslican Tay detayı

Teröristleri korku sardı! Mevzileri betonla destekliyorlar