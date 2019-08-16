Demet Akalın, Hadise'yi takipten çıkardı! Sebebi ise çok şaşırttı!

Her yaptığı paylaşım ve söylediği sözlerle magazin gündemini sallayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, flaş bir hamlede bulundu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul – İzmir Otoyolu hakkında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Akalın, son günlerde cesur paylaşımlar yapan Hadise’yi takipten çıkardı.

PAYLAŞIMLARINDAN RAHATSIZ OLDU

2. Sayfa programının haberine göre Demet Akalın, Instagram’da paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Hadise'ye daha fazla dayanamadı. Reynmen adlı Youtuber’ın ‘Ela’ isimli şarkısı çalarken yaptığı seksi dansla gündeme oturan Hadise, daha sonra da cesur paylaşımlarına devam edince Demet Akalın'ı sinirlendirdi. Hadise, Harbiye Açık Hava’da verdiği konserde giydiği kıyafetleri de Instagram'dan paylaşınca Akalın daha fazla dayanamadı ve şarkıcıyı takipten çıkardı. Hadise'nin bu hamle karşısında nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.