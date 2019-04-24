Demet Akalın: Dangıl dungul konuşuyor ama geldi özür diledi barıştık

Geçtiğimiz günlerde yeni albümü 'Ateş'i müzikseverlerle buluşturan Demet Akalın "Her şey çok güzel gidiyor. Patron mutlu, ben mutlu, hayranlarım mutlu, herkes çok mutlu. İlk günden albüm çıkar çıkmaz bitti ve depolardan yenileri geliyor. İkinci klibi hızlandıracağız herhalde. 2 senelik bir özlem vardı. Bir de bu albüm için ben çok çalışmıştım. Geri dönüşlerini hemen görmek sevindirici." dedi.

DEMET AKALIN: İREM BENDEN ÖZÜR DİLEDİ

47. yaşını dostlarıyla birlikte kutlayan Demet Akalın şöyle konuştu: "Dün akşam çok yorucuydu, hiç oturmadım. Küçük bir grupla beraberdik. Çok insan çağırmadım. Misafirlerle ilgilenemeyince ayıp oluyor. Güzel bir geceydi. İrem de doğum günüme geldi sağolsun. Beni takibe almış İrem. İnsanlar ağzından çıkan sözlerden sonra özür diledikten sonra uzatmanın manası yok. İrem "Seni isteyerek kırmam" diye çok güzel bir mesaj yazmış. Ben de İrem'e "Seni önce bir döveceğim" dedim. İrem azıcık dangıl dungul konuşuyor ama... Sonuç itibariyle barıştık. Doğum günüme davetliler Arasında Alişan vardı ama gelmedi. En güzel hediye Hira'dan geldi. Bana resim yapıp, inanılmaz güzel bir slayt hazırlamışlar."





"BU KADARINI MAZUR GÖRECEKLER"



Akalın, küs olduğu meslektaşı Işın Karaca ile ilgili de konuşarak şunları söyledi: "Geçen Kasım'da bir eğlence yapmıştık. Işın Karaca'yı davet etmeyi unutmuşum. O da alındı ama çok haklı. Ben olsam ben de alınırım. Kafa kalmadı. Benim dadım yok, anneler anlar bunu. Okula koştur, albüme koştur, stüdyoya koştur, evi toparla... Bu kadarını mazur görecekler artık."

Kaynak:Magazinburda