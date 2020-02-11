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  3. Demet Akalın alay konusu oldu: Kolunuza ne olmuş öyle?

Demet Akalın alay konusu oldu: Kolunuza ne olmuş öyle?

Demet Akalın alay konusu oldu: Kolunuza ne olmuş öyle"

Ünlü popçu Demet Akalın, sosyal medya hesabından Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin düğününde çekilen bir karesini paylaştı. Akalın'ın fotoğrafa photoshop uyguladığını fark eden takipçileri, şarkıcıya yorum yağdırdı.

Demet Akalın, önceki akşam Okan Kurt ile birlikte Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin düğününe katıldı. Özbey'in şahitlerinden biri olan Akalın, geceden kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Bahar- Ozan Şer çifti ile çekilen bir kareyi de takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Belini photoshop ile incelttiği görülen Akalın'ın kolunu yamultması sosyal medyada dalga konusu oldu. Takipçileri şarkıcının paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. 

İşte o yorumlardan bazıları:

-Koldaki photoshop...

-Vallahi benim gözler Demet'in koluna takildi. O ne öyle? Kırık gibi

-Kolunuza ne olmuş öyle?

-Shop fazla kaçmış


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