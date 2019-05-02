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Demet Akalın Alanyaspor'a seslendi

Demet Akalın Alanyaspor'a seslendi

Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Aytemiz Alanyaspor'a destek verdi

Elim kazada hayatını kaybeden Josef Sural'in 2.5 yıllık sözleşmesindeki şartlarının tamamını yerine getireceğini açıklayan Aytemiz Alanyaspor yönetimine alkış tutan Demet Akalın, paylaşımında "Alanyaspor, 3.5 ay önce 2.5 yıllık kontrat yaptıkları Josef Sural'in sözleşmesinin tamamını ailesine ödeyecek. Siz nasıl güzel insanlarsınız. Ne kadar çok üzülmüştüm o minik kıza. Sezon sonu gece yaparsanız, seve seve geliriz biz #Alanyaspor" ifadelerine yer verdi.

 

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