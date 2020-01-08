Demet Akalın akıllandı! Erdem Kınay'a ucuz hediye

Popçu Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e pahalı bir saat hediye etmiş, saatin geri verilip parasının alındığını öğrenince de çıldırmıştı.

Berkay'la günlerce söz düellosu yapan Akalın, nihayetinde dostluğunu bitirip 'Bir daha kimseye hediye almam' demişti. Önceki akşam müzisyen Erdem Kınay'ın doğum gününe katılan Akalın, 'Ne hediye aldınız' sorusu karşısında afalladı. Ayakkabı aldığını dile getiren popçu, 'Kriz var, çantalardan, takılardan nelere düştük görüyorsunuz?" diyerek konuyu geçiştirdi.