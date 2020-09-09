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  3. Defne Samyeli'nin kullandığı araba Cem Yılmaz'ın mı?
09 Eylül 2020 Çarşamba 10:24 | Son Güncelleme:

Defne Samyeli'nin kullandığı araba Cem Yılmaz'ın mı?

Defne Samyeli'nin kullandığı araba Cem Yılmaz'ın mı"

Defne Samyeli, önceki akşam Baltalimanı'nda bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi. Çıkışta Samyeli'ye aracının Cem Yılmaz'a ait olup olmadığı soruldu.

Muhabirlerin sorularından kaçmak için aracının etrafında tur atan ünlü sunucu, "Sizden kaçış yok. Arabanın etrafında böyle tur atarız" dedi.

'BANA MÜSAADE'

Kullandığı aracın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a ait olduğu haberlerinin sorulması üzerine Samyeli, "Arkadaşlar teşekkür ederim, bana müsaade" diyerek, hızlıca oradan ayrıldı.

48 yaşında olan ve sosyal medyada sık sık fit görüntüsüyle övgüler alan Defne Samyeli, spor ve şık giyim tarzıyla dikkat çekti. (Cadde)

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