Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu son haliyle olay oldu! Dünyaca ünlü modele benzetildi

Spikerlikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık deneyimleri yaşayan Defne Samyeli kızları Deren ve Derin Talu ile gündeme gelmeye devam ediyor. 2003 doğumlu olan Derin Talu Instagram hesabından geçtiğimiz gün bir paylaşımda bulundu.

Oldukça fit bir görünüme sahip olan Derin Talu, tercih ettiği cesur kıyafeti ile sosyal medyayı çalkaladı. Derin Talu, paylaştığı son fotoğrafıyla dünyaca ünlü model Kendall Jenner’a benzetildi.

Sosyal medya kullanıcıları Derin Talu'nun paylaşımına yoğun ilgi göstererek beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları 'Yakıyorsun yine güzel insan' ve 'Kendall Jenner'dan daha güzelsin' gibi yorumlarda bulundu.