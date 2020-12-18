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  • Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu son haliyle olay oldu! Dünyaca ünlü modele benzetildi
18 Aralık 2020 Cuma 14:37 | Son Güncelleme:

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu son haliyle olay oldu! Dünyaca ünlü modele benzetildi

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu son haliyle olay oldu! Dünyaca ünlü modele benzetildi

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yaptığı makyaj ve giyim tarzı ile eleştirilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Derin Talu, giyim tarzı ve abartılı makyajı ile dünyaca ünlü model Kendall Jenner'a benzetildi.

Spikerlikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık deneyimleri yaşayan Defne Samyeli kızları Deren ve Derin Talu ile gündeme gelmeye devam ediyor. 2003 doğumlu olan Derin Talu Instagram hesabından geçtiğimiz gün bir paylaşımda bulundu.

Oldukça fit bir görünüme sahip olan Derin Talu, tercih ettiği cesur kıyafeti ile sosyal medyayı çalkaladı. Derin Talu, paylaştığı son fotoğrafıyla dünyaca ünlü model Kendall Jenner’a benzetildi.

Sosyal medya kullanıcıları Derin Talu'nun paylaşımına yoğun ilgi göstererek beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları 'Yakıyorsun yine güzel insan' ve 'Kendall Jenner'dan daha güzelsin' gibi yorumlarda bulundu.

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