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  3. Dede olan Mehmet Ali Erbil'den torunuyla ilgili ilk paylaşım

Dede olan Mehmet Ali Erbil'den torunuyla ilgili ilk paylaşım

Dede olan Mehmet Ali Erbil'den torunuyla ilgili ilk paylaşım

Geçtiğimiz yıldan beri sağlık sorunlarıyla uğraşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün dede oldu. Erbil torunuyla ilgili ilk paylaşımı da yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin geçtiğimiz gün anne olmuş ve bu heyecanı sevenleriyle paylaşmıştı. Bir torun sahibi olan Mehmet Ali Erbil torunuyla ilgili ilk paylaşımını yaptı.

'CANIM TORUNUM'

Son bir aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu olduğu günün ertesinde dede olmuş ve deyim yerindeyse çifte mutluluk yaşamıştı. Büyük kızı Sezin’in kızı Elisa’yı kucağına alma mutluluğu yaşayan ünlü şovmen, Instagram hesabı üzerinden bu heyecanını takipçileriyle paylaştı: "Ailemize hoşgeldin yavrum canım torunum Allah sana uzun ömürler versin"


Dede olan Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
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