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  3. David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Serveti git gide eriyor

David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Serveti git gide eriyor

David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Serveti git gide eriyor

Eski futbol yıldızı David Beckham'ın modacı eşi Victoria Beckham'ın şirketi zarar edince David Beckham 23 milyon sterlin ödeme yapmadı.

David Beckham'ın modacı eşi Victoria Beckham'ın kurduğu moda şirketinde işler iyi gitmiyor.

Lüks moda markası Victoria Beckham Limited adlı şirket faaliyete geçtiği 2008 yılından beri zarar etmeye devam ediyor.

 

2018 yılı bilançolarını inceleyen uzmanlar şirketin 12.2 milyon sterlin (90 milyon TL) zarar ettiğini bunun da şimdiye kadar ki en yüksek zarar olduğunu vurguladı.

 

Raporda şirketin 11 yıllık zararın 42 milyon sterline (315 milyon TL) ulaştığı bildirildi.

 

David Beckham'ın eşi Victoria'nın şirketine son üç yılda 23 milyon sterlin (170 milyon TL) yardım ettiği belirlendi.

 

(NTV)


David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Git gide eriyor
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