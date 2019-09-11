Dava sonrası Arda Turan'dan ilk paylaşım: 'Sözlü taciz' suçunu işlemedim

2018 Ekim'de bir eğlence mekanında kavgaya tutuşan Berkay ve Arda Turan'ın üçüncü davası bugün görüldü. Açılan davada, sanık Turan'ı 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme hükmün geri bırakılmasına karar verdi. Arda Turan cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.

ARDA TURAN'DAN İLK PAYLAŞIM

'Cinsel taciz' suçundan beraat eden Arda Turan, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. "Bu olayın manşeti aldığım cezalar değil, taciz suçundan beraat etmemdir" diyen Turan, şu paylaşımı yaptı: