Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7561
  • 6,5018
  • 255.68
  • 94.244
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Dava 11 Eylül'e ertelendi

Dava 11 Eylül'e ertelendi

Dava 11 Eylül'e ertelendi

Arda Turan ile Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

Hilal YILDIRIM

Olay gecesi mekânda Özlem Şahin ile aynı masada bulunan kuaför Önder Tiryaki tanık olarak dinlendi. Tiryaki, "Arda ile Özlem'in konuştuğunu gördüm. Özlem Şahin'in 'Beni Berkay’ın yanına götür' dediğini söyledi. Berkay’ın avukatları tarafından olay gecesi mekânda bulunan futbolcu Burak Yılmaz’ın tanık olarak dinlenmesi talebini reddeden mahkeme duruşmayı 11 Eylül’e erteledi.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Akil'den isyan: Evimize kadar geldiler
Buse Varol'dan Alişan'a sürpriz doğum günü partisi...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor mu?
Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem

Uyumlu Köpek ve Çılgın Sahibi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Küçükkaya ve İmamoğlu yakalandı ve yalanlayamıyor! İşte adım adım otel krizi gerçekği!

Chernobyl (Çernobil) dizisindeki karakterlerin gerçek hayattaki karşılıkları