Dark'ın yapımcısından Meryem Uzerli'ye teklif

Recep ASLAN

Son zamanlarda yüzüne yaptırdığı estetik müdahalelerle konuşulan Meryem Uzerli, “Engelsiz Yaşam Vakfı”nın gecesine katıldı.

Oyuncu, yeni yılda aldığı kararlarından bahsetti. “Artık daha fazla taviz yok” diyen Uzerli, “Hayatta hep bir adım atılmalı ki, hayat da sana adım atsın. Geçmişte hatam yok tecrübem var” dedi. Dünyaca ünlü ‘Dark’ dizisine dahil olduğu söylenen Uzerli, yapımcılarla başka bir proje üzerine görüştüklerini söyledi. Alman yapımcıların Türkiye’yle ilgili yeni bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Uzerli, teklife sıcak baktığını belirtti.