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  3. Dark 3. Yeni sezon fragmanı yayında! Dark 3. Yeni sezon ne zaman başlayacak?
12 Haziran 2020 Cuma 16:11 | Son Güncelleme:

Dark 3. Yeni sezon fragmanı yayında! Dark 3. Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Dark 3. Yeni sezon fragmanı yayında! Dark 3. Yeni sezon ne zaman başlayacak"

Dark yeni sezon fragmanı 3. Sezona dair detayları ve olacak olaylar hakkındaki ipuçlarını içeriyor. Yayınlandığı günden beri günde sıkça adından söz ettiren ve her bölümü ayrı bir heyecan uyandıran Dark 3. Sezon bölümleri ile sevenlerinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümü 1 Aralık 2017 tarihinde yayınlanmıştı. Dark 3. Yeni sezon ile ilgili tüm merak edilenler sizlerle…

Dark 3. Yeni sezon fragmanı yayında! Yayınlandığı ilk günden itibaren her bölümü ayrı gündem konusu olan sevilen dizi, yeni sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümü 1 Kasım 2017’de Netflix üzerinden yayınlanmıştı. 2. Sezonu ise 2019 yılının Haziran ayında izleyiciyle buluşmuştu. Dark 3. Sezon tarihi için ise geri sayım başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizden ulaşabilirsiniz.

DARK 3. SEZON FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DARK 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Dark'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni sezonu için yayın tarihi ise 27 Haziran olarak belirlendi. 

Dark'ın gelecek olan bu yeni sezonunun aynı zamanda final sezonu olacağı tahmin ediliyor. Zira Dark’ın yaratıcılarından Baranboodar, 3. Sezonu büyük yolculuğun son döngüsü olarak tanımlamıştı.

DARK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Almanya'nın Winden kasabasının çocuklarının ortadan kaybolmaya başlamasıyla bölgede yaşayan dört ailenin kopuk ilişkileri, çifte yaşamları ve karanlık geçmişleri gün yüzüne çıkmış ve üç nesli kapsayan bir gizem gözler önüne serilmiştir.

Ana karakterler arasında babasının intiharını atlatmaya çalışan genç Jonas Kahnwald, erkek kardeşi 33 yıl önce ortadan kaybolan polis memuru Ulrich Nielsen ve emniyet amiri Charlotte Doppler yer almaktadır.

2019'da başlayan hikâye, dizideki ana ailelerden belirli kişilerin nüfuz sahibi Tiedemann ailesinin bölgede işlettiği nükleer enerji santralinin altından geçen mağara sisteminde bulunan bir solucan deliğinin varlığından yavaşça haberdar olmasıyla dizinin hikâyesi zamanda yolculuk ile kısa sürede 1986 ve 1953'ten de olaylar içermeye başlar.

DARK DİZİSİ OYUNCULARI 

Dizinin unutulmaz karakterlerine hayat veren oyuncular ise şu şekilde;

Louis Hofmann

Maja Schöne

Oliver Masucci

Stephan Kampwirth

Angela Winkler

Jördis Triebel

Daan Lennard Liebrenz

Lisa Vicari

Moritz Jahn

Paul Lux

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