Damla Ersubaşı takipçisine küfür etti, kendisini böyle savundu!

Damla Ersubaşı, üç yıl önce işletmeci Mustafa Can Keser ile dünyaevine girmişti. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise bir ay önce dünyaya gelmişti.

İHANET ETTİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde ihanet haberleriyle gündeme gelen çiftten Mustafa Can Keser'in, gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı iddia edilmişti. Mustafa Can Keser, hakkında çıkan ihanet haberlerinin ardından şu açıklamayı yaptı: "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sahibi olduğum gece kulübünde sarhoş bir bayan müşteri bir şeyler söylemeye çalışırken görüntüm alınıp, sanki eşini aldatıyormuş gibi bir boyut verilerek tüm medya organlarına servis edilmiştir."

Damla Ersubaşı, eşinin açıklamasından sonra, "Kendisi açıklama yaptı. Konuşacak pek bir şey yok. Arada ben sinirlenince takipten çıkarım" sözleri ile barıştıklarını duyurmuştu. Ünlü oyuncu, bu kez sosyal medyada bir takipçisine verdiği küfürlü yanıtla magazin gündemine geldi.

'HAMİLEYDİM ACIMADINIZ'

Damla Ersubaşı, küfürlü yanıtının ardından kendisine yönelen eleştirilere sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi: "Hamileydim acımadınız, lohusaydım acımazdınız. Sizi hiç ilgilendirmeyen bir konuda evliliğim hakkında yorum yapma hakkına sahipsiniz, eşime her türlü hakareti etme hakkına, küfretme hakkına sahipsiniz, hamile bir kadının psikolojisini alt üst etme hakkına sahipsiniz ama konuştuğunuz dilden benim size cevap vermeye hakkım yok! Kusura bakmayın, herkes üslubunun karşılığını alır. Herkes dönsün, kendine baksın önce. Sonra hakaret etme hakkı bulsun kendinde!"