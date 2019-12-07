Damla Ersubaşı 2. kez anne oldu! Eşi Mustafa Can Keser'e övgü yağdırdı

Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser, dünyaya gelen kızlarına 'Zeynep Nisa' ismini verdi. Müjdeli haberi ise Ersubaşı'nın eşi Keser Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Bana bugün 2. kez baba olma duygusu tattırdığın için, seninle ve kızlarımla bir ömür beraber olacağım için çok şanslıyım.... Dünyanın en güzel iki kızını verdin... Seni çok seviyorum karım."