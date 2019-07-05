Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'Sadece Şeyma' yorumu! Şeyma Subaşı'na çağrı yaptı

Şeyma Subaşı'nın tartışılan 'Sadece Şeyma' kitabını yorumlayan Cüneyt Özdemir'in sözleri çok konuşulacağa benziyor. Şeyma Subaşı'nın kitanbından parçalar okuyan Özdemir'in yorumları sosyal medyada şimdiden olay oldu. 'Sadece Şeyma'yı ti'ye aldığı videosunu yayımlana Özdemir Şeyma Subaşı'na beraber çekim yapma çağrısında bulundu.

Son yayınladığı videoya Şeyma Subaşı'nın kitabından bazı kesitleri okuyarak başlayan Özdemir'in, okuduğu satırlardan sonra kahkahalar atması dikkat çekti.

Cüneyt Özdemir, "13 kitap yazdım bir editörle çalıştım. Şeyma Subaşı bir kitap yazdı 3 editörle çalıştı" dedi. Şeyma Subaşı'ya çağrıda da bulunan Özdemir, "Güzel bir kitap yazmışsın iddialısın. Bu kitabın bir yerlere ulaşacağını düşünüyorsun, gel madem bu kitabı birlikte okuyalım, konuşalım" ifadelerini kullandı.