Cüneyt Arkın'dan ABD'ye S-400 mesajı

Yeşilçam’ın yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın, önceki gün bir video yayınladı. Amerika Türkiye arasında patlak veren S-400 gerilimiyle ilgili konuşan usta oyuncu, ABD’ye tepkisini sert sözlerle dile getirdi. Cüneyt Arkın, yayınladığı videoda “Senin patronun olduğun dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken, bu kadar yoksulluk içerisinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Hayır unutmazsın. Sen bu ayıpla yaşıyorsun" dedi.

TÜRK HALKI KÖLELİKTEN NEFRET EDER

Arkın "Ey Amerika, sen vatanlarını zapteden, topraklarını ele geçiren, istediği yeri yağmalayan, yaşlı, genç, demeden katleden, öldüren, dünyanın patronu olma ümidiyle nice devletlerin servetlerini alçakça ele geçirdin. O zavallı halkları köleleştirdin. Ey Amerika, Türk halkının karakteri bağımsızlıktır. Diş geçiremezsin. Türk halkı kölelikten nefret eder. Ey Amerika, Türk halkı gün gelecek omuz omuza, el ele verip bütün ülke sorunlarını halledip çağdaş bir devlet olup, dünyada yerini alacaktır. Türk gençliği, bu savaşta sana çok şey düşmektedir. Ey yüce Türk halkı yolun açık olsun” ifadelerini kullandı.