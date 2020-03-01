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  3. Köstendil'i duygulandıran kadın seyirci: 'Oğlum İdlib'de asker'

Köstendil'i duygulandıran kadın seyirci: 'Oğlum İdlib'de asker'

Köstendil'i duygulandıran kadın seyirci: 'Oğlum İdlib'de asker'

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, İdlib'deki acı haberi sahnesinden sonra kendisiyle görüşen bir annenin feryatlarıyla öğrendiğini anlattı.

Köstendil, ‘12 Numaralı’ adlı tiyatro oyununu İzmir’de sahneye koydu. Oyuncu, oyun sonrası bir annenin kulisine hüngür hüngür ağlayarak geldiğini ve oğlunun İdlib’de asker olduğunu söylediğini anlattı. Kadının eli titreye titreye oğlunu aradığını ifade eden Köstendil, o anları şöyle anlattı: “Oğlu telefona çıktı. Konuştuk ettik. Bizler birkaç saat sonra anladık İdlib’de neler olduğunu. Annenin neden ağladığını o dakikaya kadar hangi korkuyla oğlunu arayamadığını…” 


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