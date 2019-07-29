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  3. Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun ile karavan tatilinde

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun ile karavan tatilinde

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun ile karavan tatilinde

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil ile oyuncu eşi Cansu Tosun karavan tatiline çıktı. Ünlü çift tatillerinden eğlenceli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu Sadettin karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile geçen yıl evlendiği kendisi gibi oyuncu eşi Cansu Tosun karavanla tatile çıktı.

Ünlü çift tatillerinden eğlenceli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ege kıyılarını gezen çift, önceki gün Cunda'ya gitti.

Tosun'un eşi Erkan Kolçak Köstendil'e verdiği bikinili pozları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Cansu Tosun tatillerini 'Karavan Hayatı' (karavanlife) etekiyetiyle duyurdu.

İşte ünlü çiftin sosyal medyada paylaştığı tatil fotoğrafları...

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Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun ile karavan tatilinde
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