Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 271.964
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili hayranlarını böyle şaşırttı! 'Göründüğü gibi değilmiş'

Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili hayranlarını böyle şaşırttı! 'Göründüğü gibi değilmiş'

Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili hayranlarını böyle şaşırttı! 'Göründüğü gibi değilmiş'

Çukur'un Cumali Koçovalı'sı Necip Memili, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Acelesine rağmen sevenlerinin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Memili ile hatıra fotoğrafı çektiren sevenleri, "Ekranlarda göründüğü gibi sert karakterli bir insan değilmiş, çok şaşırdık" açıklamasında bulundu

Ekranların başarılı yapımlarından birisi olan SHOW TV'nin Çukur'un başarılı oyuncusu Necip Memili, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; evden gelen siparişleri almak için alışveriş merkezinde bulunan markete uğrayan başarılı oyuncu, "Kusuruma bakmayın lütfen. Evden bekliyorlar, çok acelem var" açıklamasında bulundu.

Bu acelesine rağmen sevenlerinin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Memili ile hatıra fotoğrafı çektiren sevenleri, "Ekranlarda göründüğü gibi sert karakterli bir insan değilmiş, çok şaşırdık" açıklamasında bulundu.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hayranlarını böyle şaşırttı! 'Göründüğü gibi değilmiş'
'Yeni sezon için heyecanlıyım'
Yüzde 40 işitme kaybı olduğu ortaya çıktı
Düğünden sonra ilk işi bu oldu!
Deprem sonrası paylaşımı tepki topladı
<p>İstanbul´da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı´nda çekilen çamur görüntüleri merak uya

İstanbul´da Merak Uyandıran Görüntü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şehirleri güzelleştiren tasarımlar

Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü