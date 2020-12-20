Çukur'dan nefes kesen fragman! Yamaç, Efsun ve Nehir'i kurtarabilecek mi?

Pazartesi akşamları Show Tv’de yayınlanan Çukur yine efsane bir bölüme izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi bir yandan birçok ismi transfer ederken bir yandan da sevilen oyuncular ile yollarını ayırıyor.



Çukur’da Erdenetler ile Koçovalılar arasındaki mücadele Kulkan Erdenet’in de oyuna dahil olmasıyla farklı bir boyut kazanıyor. Cengiz Erdenet’ten intikam almak isteyen Koçovalılar Efsun ve Nehir’i kaçırılmasıyla ağır bir darbe alıyor.

Güçlerini birleştiren Nehir ve Efsun Erdenetler’in elinden kurtulmak için harekete geçiyor. Cengiz Erdenet’i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan’ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalıyor.