Çukur'a dev transfer! Tolga Sarıtaş 'Çivi' olarak kadroya dahil oldu

Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur’la ilgili bir transfer haberi sosyal medyanın gündemine oturdu. Son olarak Ferhat ile Şirin dizisinde karşımıza çıkan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, iddialara göre Çukur dizisine transfer oldu.

TOLGA SARITAŞ HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRACAK?

Çukur dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, Tolga Sarıtaş’ın hangi karakteri oynayacağı merak ediliyor. İlerleyen bölümlerde Çukur dizisinde yer alacak olan oyuncunun, dizide Çivi karakterine hayat vereceği konuşuluyor.

Son olarak diziden ayrılan ve Kemal karakterine hayat veren Uğur Yıldıran’dan sonra izleyici diziye yeni isimlerin katılmasını bekliyordu. Diziye Nejat İşler, Çağatay karakteri ile katıldı. Diziye katılan bu ünlü isim de büyük ses getirdi.