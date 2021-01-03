Show Tv'nin reyting listelerinde üst sıralarda yer alan dizisi Çukur yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilen konu başlıklarından oldu. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı yapımda yaşanan olayların sosyal medya üzerinden de en çok konuşulan konular arasında yer almaya başarıyor. Yen bölümde Yamaç'ın kazdığı mezara birini atması izleyen başındakileri ekrana kilitleyecek gibi duruyor. Çukur yarın var mı, yeni bölüm ne zaman? Çukur 110. bölüm 2. fragmanı çıktı mı?

ÇUKUR 110 . BÖLÜM 2. FRAGMANI ÇIKTI MI?

Çukur 110 . bölüm 2. fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

Yayınlanan ilk fragmdan ise konu şu şekilde;

Yamaç'ın kazdığı mezara birini attığı gerilim dolu sahnede Kulkan'ın Cengiz'e, "Senin oğlun öldü!" sözleri üzerine hangi Erdenet'in sonunun geldiği büyük merak konusu oluyor.

ÇUKUR YARIN VAR MI, YENI BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur yarın akşam yeni bölümü ile ekrana gelemeyecek. Dizi yeni yıl sebebiyle 1 haftalık ara verdi. Yeni bölümler 11 Ocak Pazartesi akşamından itibaren yayınlanmaya devam edecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan’ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak. Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur’u büyük bir tehlikenin içine sokacak. Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz’i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.