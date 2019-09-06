Çukur ne zaman başlayacak, fragman yayınlandı mı? Çukur 3.sezon çekimleri başladı!

Çukur ne zaman başlayacak, fragman yayınlandı mı? sorusu dizinin izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor. Eylül ayının gelmesi ile gözler Çukur'un yeni sezonuna çevrildi. Heyecanlı bir finalle sezonu kapatan dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezon çekimlerinin başladığını duyurmuştu. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Peki Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak, fragman yayınlandı mı? diye araştıyorsanız yanıtı haberimizde..

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Çukur’un eylül ayında başlaması bekleniyor. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 3. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

Heyecanlı bir finalle sezonu kapatan dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezon çekimlerinin başladığını duyurmuştu. Kadrosunda güçlü isimleri barındıran diziye, genç oyuncu Damla Sönmez, dahil oldu. 'Sena' karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in ardından bu genç oyuncunun diziye dahil olması, Yamaç ile aşk yaşayacağı iddialarını ortaya çıkardı.

EFSUN KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Çukur dizisinde Baykal'ın kızı Efsun karakterine hayat verecek. Güzel oyuncu uzun süre ara verdiği ekran macerasına reyting rekortmeni bir dizi ile devam edecek. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz Şubat ayında vizyona giren Sibel filmindeki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yarattı.

Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde oldu. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltti.

Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükledi. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandırdı.