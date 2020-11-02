Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez hakkında araştırmalar hız kazandı. Çukur Efsun kimdir? Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Damla Sönmez Çerkes kökenlidir. Türk televizyonunda birçok yapımda yer alan Damla Sönmez, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü.

ÇUKUR EFSUN KİMDİR?

Efsun öldü sanılan Baykal’ın güzeller güzeli kızıdır. Aklı başında, zeki ve korkusuz bir kız olan Efsun’un Çukur’a babasının intikamını almaya gelir. Mahalleye geldiğinde Efsun’un kalbi boştur; kalbinde sadece Yamaç’a ve Koçovalılara’a karşı intikam ateşi vardır. Efsun’un içinde yanan intikam ateş dünyalar güzeli olmasına rağmen aşk meşk işlerinden uzak kalmasına neden olmuştur ancak bu muhtemelen Yamaç Koçoalı’yı görene kadar geçerli olacak.

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

1987 de İstanbul’da hayata gözlerini açan Damla Sönmez şuanda 32 yaşındadır. İlk olarak kemancı olma hayalleri kuran hatta üniversitede keman bölümünü bitiren Damla Sönmez için hayat çok daha farklı bir yön çizecekti. Bir ajansa kaydolması ise bir çok oyunculuk teklifi alan Damla Sönmez daha 17 yaşında Camdan Pabuçlar dizisi kadrosunda yer almıştır.

Oyunculukta ki yeteneğini gören ve duru güzelliğini fark eden Damla Sönmez daha sonra Yeditepe Üniversitesi’nde Tiyatro eğitimi almıştır. Damla Sönmez’in yükselişi 2008 yılında Emret Komutanım dizisi ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Damla Sönmez son dönemde Güllerin Savaşı dizisinde Gülru karakteri ile ismini sadece Türkiye’ye değil yedi cihana duyurmuştur; ancak 2018 ve 2019 da Aşk ve Gurur ve Masum Değiliz dizilerinde baş rolde yer alsa da iki dizisi de tutmayınca hayal kırıklığı yaşamıştır.