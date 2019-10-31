Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7237
  • 6,3876
  • 276.926
  • 98711
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Çukur dizisine suç duyurusu!

Çukur dizisine suç duyurusu!

Çukur dizisine suç duyurusu!

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan Çukur dizisindeki bir sahnede avukat rolündeki oyuncunun tartaklanmasına yönelik savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Funda Sadıkahmet Alp’in yaptığı suç duyurusunda avukatlık mesleğinin itibarsızlaştırıldığı ve gelecek nesillerin diziden olumsuz etkilendiği belirtildi.

Özel bir televizyon dizisinde akşam saatlerinde yayınlanan Çukur’un son bölümündeki avukat sahnesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Funda Sadıkahmet Alp tarafından yapılan suç duyurusunda dizinin 29 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan bölümündeki bir sahnede avukat rolündeki kişiye yönelik şiddet eğilimi, baskı ve tehdit ile ‘yarın o adam çıkacak’ gibi sözler söylendiği ve kötü muamele edildiği kaydedildi. Avukat rolündeki kişinin ise hiçbir tepki vermeyerek ve susarak bu baskıya boyun eğdiği aktarılarak“ seyircinin gözünde normalleştirilen bu hususlar açıkça suç teşkil etmektedir. Özellikle genç izleyici kitlesine sahip Çukur isimli dizi gençlere kötü örnek olmakta ve maalesef şahsımın da dahil olduğu avukatlık mesleğinin bu sahne ile zedelenmesine ve itibarsızlaşmasına neden olmaktadır. Gelecek nesilleri olumsuz etkileyen bu dizide avukatlık mesleğine alenen hakaret edilmekte ve aşağılanmaktadır” denildi.

"MESLEĞİN ONUR VE ŞEREFİNİN AYAKLAR ALTINA ALINDIĞI..."

Avukat Sadıkahmet Alp suç duyurusunda ayrıca bu sahne ile mesleğin onur ve şerefinin ayaklar altına alındığını belirterek “Maalesef akılarda kalan avukatlara istediğini yaptırabilecek bir güç gösterisi ve hatta hukuksuz işlere teşvik etmeye çalışma avukatın yakasından tutup tehdit etmek olmuştur. Hak arama mücadelemizi avukatlar olarak kanunlar çerçevesinde tüm zorluklara rağmen verirken bu denli itibarsızlaştırılmanın haklı bir açıklaması olamayacağı gibi kabul edilemez” dedi.

Birçok avukatın hakaret ve tehditlere maruz kaldığının ve öldürülen avukatların gazetelerin 3. sayfalarına konu olduğunun aktarıldığı suç duyurusunda şikayetçi olmanın zorunlu olduğu açıklandı. Avukat Sadıkahmet Alp bu sahne ile ilgili ‘hakaret’ ve ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik etme’ suçlarından kamu davası açılması talebinde bulundu.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu arabanın üzerine çıktı, o görüntüler sosyal medyayı salladı
Norm Ender'e olay gönderme...
Ahu Yağtu'dan Cem Yılmaz sorusuna şaşırtan tepki
Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken 'Saf aşk' paylaşımı
Ringden kazandı villaya yatırdı
<p>Ankara’da yaşayan Azerbaycanlı şair Barış Cavid Mövsümlü, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerini

Azerbaycanlı şairden Türk askerine şiir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu adanın tek sahibi keçiler