Çukur dizisinden flaş karar! Set durduruldu
Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan, Türkiye'de de gün geçtikçe sayısı artan Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler sürüyor. Dizi setlerini de etkileyen korona virüsü nedeniyle, Çukur ekibinden flaş bir karar geldi.
Koronavirüs salgını ünlüler dünyasını da derinden sarstı. Özellikle kalabalık çalışma ortamı nedeniyle yüksek risk altında bulunan dizi ve film sektörü çalışanları, setlere 2 hafta ara verilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelere başladı.
ÇUKUR EKİBİ SETE ARA VERDİ
Görüşmeler devam ederken, ilk hamle Ay Yapım'dan geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İki gündür Çukur ekibine tedbir amaçlı repo veren Ay Yapım, dün akşam set çalışanlarına 1 hafta seti durdurduklarını bildirdi. Gelişmelere göre durum değerlendirmesi yapacak olan şirket, dizi ekibine elzem bir durum olmadıkça evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti.