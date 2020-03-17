Çukur dizisinden flaş karar! Set durduruldu

Koronavirüs salgını ünlüler dünyasını da derinden sarstı. Özellikle kalabalık çalışma ortamı nedeniyle yüksek risk altında bulunan dizi ve film sektörü çalışanları, setlere 2 hafta ara verilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelere başladı.

ÇUKUR EKİBİ SETE ARA VERDİ

Görüşmeler devam ederken, ilk hamle Ay Yapım'dan geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İki gündür Çukur ekibine tedbir amaçlı repo veren Ay Yapım, dün akşam set çalışanlarına 1 hafta seti durdurduklarını bildirdi. Gelişmelere göre durum değerlendirmesi yapacak olan şirket, dizi ekibine elzem bir durum olmadıkça evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti.

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