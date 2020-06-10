Çukur dizisinde flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur, Koronavirüs salgını sonrası yayınlanan 93. bölümüyle ekranlara veda etti. Çukur'un yeni sezonu için yapılan açıklamaya göre dizinin sezon finali yaptığı bildirildi. 4. sezon çekimlerinin ise temmuz sonlarına doğru başlanacağı tahmin ediliyor.

ÖNER ERKAN VEDA ETTİ

Gelen haberlere göre; çekimlerin başlaması sonrası Eylül ayının ilk haftasında dizi yeni sezonuyla 94. bölümden kaldığı yerden devam edecek.

Yapım şirketinin bu konuda resmi bir açıklaması bulunmamasına rağmen iddialar arasında Selim Koçovalı yeni yayınlanacak bölümde ölecek ve Öner Erkan projeden ayrılacak.