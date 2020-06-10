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  3. Çukur dizisinde flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
10 Haziran 2020 Çarşamba 17:37 | Son Güncelleme:

Çukur dizisinde flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor

Çukur dizisinde flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor

Koronavirüs salgınıyla nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi, en son ekrana gelen 93. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonunda Selim Koçovalı rolündeki Öner Erkan'ın diziden ayrılacağı öğrenildi.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur, Koronavirüs salgını sonrası yayınlanan 93. bölümüyle ekranlara veda etti. Çukur'un yeni sezonu için yapılan açıklamaya göre dizinin sezon finali yaptığı bildirildi. 4. sezon çekimlerinin ise temmuz sonlarına doğru başlanacağı tahmin ediliyor.

ÖNER ERKAN VEDA ETTİ

Gelen haberlere göre; çekimlerin başlaması sonrası Eylül ayının ilk haftasında dizi yeni sezonuyla 94. bölümden kaldığı yerden devam edecek.

Yapım şirketinin bu konuda resmi bir açıklaması bulunmamasına rağmen iddialar arasında Selim Koçovalı yeni yayınlanacak bölümde ölecek ve Öner Erkan projeden ayrılacak.

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