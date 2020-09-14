Çukur 95. bölüm izle! Yamaç ölecek mi? Çukur 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 95. bölüm Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıktı! Pazartesi akşamlarının reyting rekortmen dizisi Çukur geçtiğimiz hafta yayınlanan 94. bölümüyle yeni sezonuna başladı. İzleyenlere soluksuz dakikalar yaşatan dizinin geçtiğimiz haftaki bölümünde Cumali Yamaç ve babası hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve Yamaç’ı vurmuştu. Yamaç’ın akıbeti ve Cumali ile olan hesaplaşması yeni bölümde netleşecek. İşte Çukur 95. bölüm özeti ve 96. yeni bölüm fragmanı...



ÇUKUR 95. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçtiğimiz haftaki bölümde Cumali’nin Yamaç’ı vurması sonrası “Yamaç ölecek mi?” soruları binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Yeni bölümde Çukur sokakları Yamaç’ın vurulma haberiyle çalkalanırken Koçovalılar’ı bekleyen tek kötü haber bu olmayacak.

Karaca’nın Azer’in evine gitmesiyle “Koçovalılar ve Azer arasında yeni bir savaş mı başlayacak?” sorusu akıllara gelecek. Cumali ve Vartolu arasındaki gerilim dikkat çekerken, Arık Böke'nin "Madem oyun istiyorlar, katılırız biz de!" sözleri mücadelenin ve aksiyonun giderek artacağını gösteriyor. Yamaç'ın hastaneden kaçırıldığını duyan Cumali'nin tepkisi izleyenleri şaşırtırken, "Yamaç Koçovalı'yı kim kaçırdı?" sorusu büyük merak uyandırıyor.

ÇUKUR 96. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?